Социолог раскрыл новую тревожную тенденцию среди украинской молодежи

В украинском обществе наметилась новая тревожная тенденция среди молодежи. Также социолог оценил, сколько на самом деле украинских беженцев вернется домой.

Есть определенная часть граждан Украины, особенно среди молодежи, которая хотела бы уехать за границу не из-за ситуации с безопасностью и экономикой, их мотивация – это новый опыт, путешествия.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, есть прямые ответы на вопрос: хотели бы вы уехать за границу на постоянное место жительства, при условии, что границы открыты и такая возможность есть. По разным исследованиям, 12-14% украинцев говорят, что хотели бы. Далее уже можно разбивать на тех, кто хотел бы навсегда или временно, поскольку, по словам социолога, там тоже есть определенная пропорция.

"Тревожным является то, что среди молодых людей в возрасте 18-29 лет этот процент доходит почти до 30%. А это означает, что молодежь, которая и так более мобильна, чем старшее поколение, больше готова уехать за границу", - подчеркнул специалист.

Их мотивы, отмечает он, не только безопасность или экономика. Это путешествия, новый опыт, образование, самореализация. Однако если молодежь будет массово покидать Украину, это ослабит ее будущее.

В то же время, по словам социолога, желание уехать часто сталкивается с реальностью жизни за границей. Когда украинец оказывается за границей и сталкивается с другими законами, языковым барьером, культурными различиями, это может побудить его вернуться.

Те, кто уехал в начале войны

Но те, кто уехал в 2022–2023 годах, уже в значительной степени адаптировались. Многие говорят: можно было бы вернуться, но я уже здесь обосновался, ребенок ходит в школу, у меня есть работа, жилье – пусть будет ради будущего ребенка.

Антипович предположил, что после завершения боевых действий часть украинцев все же вернется:

"Предполагаю, что реально вернутся 10–15%, хотя примерно половина беженцев говорит, что вернется после войны. Но если говорить глубже, оказывается, что у них уже более-менее все устроено. Думаю, немного украинцев вернется – и столько же уедет. После открытия границ все будет в определенном балансе".

Выезд за границу молодых мужчин

Говоря о выезде мужчин 18–22 лет, он отметил:

"Часть студентов уехала. Это потеря для Украины, но соответствующий закон принят. Если речь идет о десятках тысяч людей, то в масштабе миллионов это капля в море. Проценты относительно невелики".

Впрочем, демографическая структура вызывает беспокойство – доля людей пенсионного возраста и раньше составляла около четверти населения, а сейчас, вероятно, превышает 30%. И нагрузка на работающих будет расти в разы.

Повлияла ли ситуация с электроэнергией

Комментируя влияние блэкаутов и сложной зимы, социолог подчеркнул, что массового оттока это не вызвало.

"Украинец адаптировался. И те, кто адаптировался, уже не хотят уезжать. Мы очень укоренены, привязаны к своей земле, дому. Даже примеры оккупированных сел это подтверждают - люди не хотят менять место жительства. Для внутренне перемещенных лиц это чрезвычайно тяжелые изменения. Для беженцев за рубежом – прежде всего психологический вызов. Они оторваны от дома, семьи, привычной среды", – сказал социолог.

Энергетический кризис, по его словам, вызвал скорее временную "челночную" миграцию. Например, харьковчане могли ехать в Киев, потом возвращаться. Это было движение, но не массовый отток.

Антипович подчеркнул, что способность выживать - одна из черт украинцев: у нас есть традиция: что бы ни происходило снаружи, у меня во дворе должны быть цветы, убранный дом, огород, это - мое место силы. И это позволяет выживать в любых условиях:

"Потому что пока никаких изменений и даже какой-то рамки мирного соглашения у нас нет. Мы заряжены сражаться до конца. Мы не будем сдаваться. Россия никоим образом – ни обстрелами, ни энергетикой, ни холодом – не склоняет нас к тому, что нужно налаживать с ней отношения, чтобы все это прекратилось. Нет – таких настроений у украинцев нет".

Демографическая ситуация в Украине: новости

Напомним, директор Института демографии и исследований качества жизни им. Птухи Элла Либанова считает, что потери Украины в результате войны составляют 10 млн человек.

По ее словам, это "демографическая пропасть", которую составляют не только все необратимые потери, но и количество тех, кто уехал. Речь идет о дополнительной смертности и снижении рождаемости и т.д.

