Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха убежден, что исчезли принципиальные различия между западным регионом и восточным.

Украинцы изменились за эти полтора года, так как прошли путь от ожиданий на быструю победу до нынешнего состояния.

Об этом в интервью NV заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, отметив при этом, что изменения настроений в украинском обществе имеют волнообразную природу, однако сейчас уже можно утверждать, что исчезли принципиальные различия между западным регионом и восточным.

"Изменения настроений в украинском обществе имеют волнообразную природу. Если сравнивать первые наши данные прошлого года с тем, что мы получили в 2021-м, то удивительные изменения произошли. Во-первых, не только мы, все социологические исследования отмечают консолидацию украинского общества по многим направлениям. Исчезли принципиальные различия между западным регионом и восточным. Эта консолидация, если брать данные последнего нашего мониторингового опроса, остается до сих пор", - отметил эксперт.

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По словам эксперта, сейчас люди понимают, что если они не будут консолидированы, то страна действительно упадет за три дня.

"Я бы это назвал консолидацией крепости в осаде, когда люди понимают, что если они не будут консолидированы, то страна действительно рухнет за три дня. Поэтому они консолидированы. Кто-то стрелы готовит, кто-то точит оружие, кто-то смолу варит, кто-то за ранеными ухаживает. Что будет после того, как осада будет снята? Здесь разные сценарии могут быть", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что для украинцев крайне важной была и будет вера в победу.

"Еще одно интересное наблюдение: именно сейчас, во время войны, на вопрос, считают ли украинцы, что дела в государстве идут в правильном направлении, утвердительно отвечают гораздо больше людей, чем в 2021 году, и эта тенденция сохраняется уже два года войны. И, что очень важно, сохраняется консолидация относительно представления о том, что такое победа. Более 80% украинцев, почти 85%, считают, что победа — это выход на границы 1991 года", - подчеркнул эксперт.

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