По мнению Дурова, самыми недооцененными являются сон, природа и одиночество.

Основатель запрещенной на сегодня в Украине социальной сети ВКонтакте Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека.

Читайте такжеОснователь "Вконтакте" Дуров поддержал акции протеста в УкраинеОб этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди недооцененных вещей он назвал:

сон - ведь он повышает иммунитет;

природа - ведь находясь на природе, мы чувствуем себя хорошо;

одиночество - она дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным вещам Дуров отнес:

большие города - они являются источниками загрязнения, преступности и шума; рестораны - по его мнению, это медленный и наименее эффективный способ питания. Он советует готовить дома, если вы действительно цените свое здоровье; жаркая погода - жара, как отметил Дуров, приводит к расслабленности, раку и быстрому старению; мода - бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям - это дорогая и никому ненужная вещь; недвижимость - она ограничивает выбор и "является сомнительной инвестицией". соцсети - по мнению Дурова, это - непрерывный поток мусора, он загромождает умы и снижает уровень счастья человека; советы звезд - он призывает не следовать им, а полагаться на точную науку и мнение экспертов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

По оценкам председателя Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку подсанкционных российских сайтов и социальных сетей, грозит кибербезопасности страны.

Автор: Ольга Робейко