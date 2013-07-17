Руководитель «ВКонтакте» говорит, что ждал обвинений в распространении порно
Технический директор "ВКонтакте" Николай Дуров, комментируя информацию о порно на серверах сети, написал на своей странице, что ждал подобных обвинений.
В среду министерство доходов и сборов сообщило, что экспертиза выявила незаконную информацию на изъятых ранее серверах популярной социальной сети, в частности порнографии.
"Согласно экспертному заключению, предоставленному научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при ГУ МВД Украины в г. Киеве, установлено, что среди прочей информации на серверах хранились медиафайлы с признаками порнографической продукции, а также медиа-файлы, которые имеют признаки пропаганды культа насилия и жестокости и содержат ссылки на сайт vk.com", - говорится в сообщении главного управления Миндоходов в Киеве.
Прокуратура, говорится в сообщении, рассматривает вопрос о передаче "материалов уголовного производства в органы МВД Украины".
"Я удивлен нашей популярностью среди украинских любителей детской порнографии. Неужели их 31 млн в 45-миллионной стране?", - написал в ответ Дуров на своей странице "ВКонтакте".
Он предполагает, что конечной целью обвинений является конфискация серверов соцсети, а также выдвигает гипотезу, что милиция будет доказывать, что найденные незаконные файлы загружали именно сотрудники "ВКонтакте", а не пользователи.
Изымали не из-за "ВКонтакте"
В конце июня появилась информация об изъятии серверов социальной сети в Киеве.
Тогда в киевском управлении миндоходов заявили, что следственные действия украинских налоговиков в отношении предпринимателей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, не связаны с работой социальной сети "ВКонтакте"
На изъятых из киевского офиса компьютерах хранится преимущественно финансовая документация и там нет персональных данных пользователей соцсети, сказал 27 июня представитель управления министерства доходов и сборов в Киеве Николай Ковтуненко.
Он подчеркнул, что налоговики не имеют никаких претензий к социальной сети "ВКонтакте", а изымали исключительно оборудование и бумажную документацию фирм, упомянутых в постановлении Деснянского районного суда.
Основанием для изъятия техники стало постановление райсуда, которое разрешило обыски в помещениях компании DataIX в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов ООО "Эвос" и двух предпринимателей.
Налоговики изъяли 10 "единиц компьютерной техники", сообщил Ковтуненко.
В самой соцсети стоимость изъятого оборудования оценили в полмиллиона долларов.