Руководитель «ВКонтакте» говорит, что ждал обвинений в распространении порно

В среду министерство доходов и сборов сообщило, что экспертиза выявила незаконную информацию на изъятых ранее серверах популярной социальной сети, в частности порнографии.

"Согласно экспертному заключению, предоставленному научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при ГУ МВД Украины в г. Киеве, установлено, что среди прочей информации на серверах хранились медиафайлы с признаками порнографической продукции, а также медиа-файлы, которые имеют признаки пропаганды культа насилия и жестокости и содержат ссылки на сайт vk.com", - говорится в сообщении главного управления Миндоходов в Киеве.

Прокуратура, говорится в сообщении, рассматривает вопрос о передаче "материалов уголовного производства в органы МВД Украины".

"Я удивлен нашей популярностью среди украинских любителей детской порнографии. Неужели их 31 млн в 45-миллионной стране?", - написал в ответ Дуров на своей странице "ВКонтакте".

Он предполагает, что конечной целью обвинений является конфискация серверов соцсети, а также выдвигает гипотезу, что милиция будет доказывать, что найденные незаконные файлы загружали именно сотрудники "ВКонтакте", а не пользователи.

Изымали не из-за "ВКонтакте"

В конце июня появилась информация об изъятии серверов социальной сети в Киеве.

Тогда в киевском управлении миндоходов заявили, что следственные действия украинских налоговиков в отношении предпринимателей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, не связаны с работой социальной сети "ВКонтакте"

На изъятых из киевского офиса компьютерах хранится преимущественно финансовая документация и там нет персональных данных пользователей соцсети, сказал 27 июня представитель управления министерства доходов и сборов в Киеве Николай Ковтуненко.

Он подчеркнул, что налоговики не имеют никаких претензий к социальной сети "ВКонтакте", а изымали исключительно оборудование и бумажную документацию фирм, упомянутых в постановлении Деснянского районного суда.

Основанием для изъятия техники стало постановление райсуда, которое разрешило обыски в помещениях компании DataIX в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов ООО "Эвос" и двух предпринимателей.

Налоговики изъяли 10 "единиц компьютерной техники", сообщил Ковтуненко.

В самой соцсети стоимость изъятого оборудования оценили в полмиллиона долларов.

ВВС Украина