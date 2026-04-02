Конец романа: украинцы разочаровались в близком союзнике, – опрос

На фоне затягивания войны украинцы стали хуже относиться к представителям других этнических групп.

Украинцы стали хуже относиться к полякам, но лучше к этническим русским, проживающим в Украине. Об этом говорится в результатах нового социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Во время опроса, который проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных частей), респондентов спрашивали о том, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями разных этнических групп: по 7-балльной шкале, где 1 означает "согласен принять как члена семьи", а 7 означает "не пустил бы в Украину".

Опрос показал, что лучше всего украинцы относятся к украиноязычным украинцам (индекс 2,4) и русскоязычным украинцам (3,5). То есть большинство опрошенных готовы допускать представителей этих групп в свой ближайший круг – в качестве членов семьи и близких друзей.

Далее идут евреи-жители Украины, канадцы и немцы (индексы около 3,9). После них – поляки, французы и американцы (индексы около 4–4,1).

Наихудшее отношение наблюдается к белорусам-жителям Беларуси (5,6), украинцам-жителям России (5,6) и россиянам-жителям России (6,5). Подавляющее большинство опрошенных (80%) не хотят видеть россиян даже в качестве туристов.

Сравнивая эти данные с результатами аналогичного опроса 2022 года, социологи констатировали ухудшение отношения украинцев к большинству этнических групп.

"Это можно объяснить уменьшением эффекта "объединения вокруг флага" и накоплением усталости от войны. Известно, что ухудшение ситуации влияет и на повышение уровня межэтнической нетерпимости", – сообщает КМИС.

Наиболее заметно отношение ухудшилось к полякам (+1,1 балла). Если в 2022–2023 годах отношение к полякам было одним из лучших, учитывая помощь Польши в первые годы войны, то напряжение отношений между нашими государствами в последующие годы отразилось и на отношении украинцев к рядовым полякам.

"В частности, значительный резонанс вызвали конфликты вокруг экспорта украинского зерна, когда польские фермеры блокировали границу и выступали против импорта украинской аграрной продукции", – отмечают в КМИС.

Вместе с тем, даже несмотря на это ухудшение, отношение к полякам все еще значительно лучше, чем к большинству других этнических групп, говорят социологи.

В то же время для отдельных групп, даже несмотря на общий умеренный рост ксенофобии, отношение украинцев немного улучшилось. В частности, это касается россиян-жителей Украины (-0,3 балла) и немцев (-0,1 балла).

Как писал УНИАН, большинство украинцев сохраняют устойчивый скепсис в отношении мирных переговоров: 71% не верят, что трехсторонние переговоры Украины, США и России приведут к устойчивому миру, тогда как лишь 25% придерживаются противоположного мнения. В то же время растет доля граждан, которые категорически отвергают идею вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на западные гарантии безопасности: в марте таких уже 62% против 57% в феврале.

Опрос также показывает некоторое снижение готовности общества долго терпеть войну: если в конце января таких было 65%, то в марте – 54%. Около 28% респондентов готовы выдерживать войну лишь несколько месяцев или полгода.

