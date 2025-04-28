Крым играет большую роль в войне, которую развязала Россия.

Незаконно аннексированный в 2014 году Крым имеет решающее значение в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Полуостров критически важен для Москвы и Киева, пишет Sky News.

"Россия веками боролась за Крым. В 1954 году советский лидер Никита Хрущев передал его Украине, когда обе страны входили в состав СССР. В 1991 году, после распада Советского Союза, полуостров вошел в состав независимой Украины. К моменту захвата Крыма Россией он уже 60 лет входил в состав Украины и стал частью идентичности страны", - пишут журналисты.

Уточняется, что для обеих сторон Крым имеет ключевое значение для контроля над деятельностью в Черном море, которое является важнейшим коридором для мировых поставок зерна и других товаров.

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По данным издания, Крым также играет большую роль в войне, которую развязала Россия в Украине. Отмечено, что перед полномасштабным вторжением Москва перебросила туда войска и оружие, что позволило ВС РФ быстро захватить значительную часть юга Украины в первые недели вооруженной агрессии.

"Вскоре полуостров превратился в поле боя. Украина начала атаковать его с помощью беспилотников и бомбить, пытаясь выбить Москву с этой территории. Объектами атак стали российский Черноморский флот, а также склады боеприпасов, аэродромы и ценный актив Путина - Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, который подвергся атакам в октябре 2022 года и в июле 2023 года", - подчеркнули в издании.

Крым в центре "мирных планов" Трампа

Как писал УНИАН, США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским. По данным Bloomberg, это может подорвать договоры, которые запрещают захват земель с применением силы.

Газета The Wall Street Journal писала, что Крым оказался в центре российского вторжения и планов Трампа по прекращению войны в Украине. Американский лидер, который ранее выступал против признания полуострова российским, публично отказывается от этой позиции, заявляя, что Крым должен остаться в составе РФ ради достижения мирного соглашения.

По данным Sky News, Трамп думает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов отказаться от Крыма. Он заявил, что во время встречи в Ватикане обсуждал этот вопрос с украинским лидером.

В то же время, Зеленский объяснил Трампу, почему украинцы любят Крым. По его словам, речь идет об уникальной природе и неотъемлемой части Украины.

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