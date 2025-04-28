Трамп сказал, что его встреча Зеленским на похоронах Папы Франциска прошла хорошо.

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский президент Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией, которое будет включать отказ от Крыма. Как пишет Sky News, Трамп заявил, что во время встречи в Ватикане стороны успели обсудить вопрос оккупированного полуострова.

"О, я так думаю", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, думает ли он, что Зеленский готов "отказаться" от территории, которую Россия оккупировала в 2014 году.

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней… Не говорите со мной о Крыме, говорите с Обамой и Байденом о Крыме", - добавил он.

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Крым был аннексирован Россией в 2014 году, когда Барак Обама был президентом США.

Трамп также сказал, что его встреча с Зеленским на похоронах Папы Франциска прошла хорошо.

"Я вижу, что он стал спокойнее, я думаю, он понимает картину, я думаю, он хочет заключить сделку", - заявил он о разговоре с Зеленским.

При этом, как пишет The Telegraph, источники в правительстве Великобритании заявили, что они с оптимизмом смотрят на прогресс переговоров о завершении войны.

"Впервые за долгое время все стороны настроены довольно позитивно, думая, что все движутся в одном направлении, и все хотят, чтобы следующие несколько дней были решающими", — сказал собеседник издания.

Сейчас ожидается, что украинские и российские переговорщики в ближайшем будущем напрямую обсудят детали плана, который включает замораживание линий фронта и отказ Украины от Крыма.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане

Как известно, короткие переговоры между президентами Украины и США состоялись 26 апреля в Ватикане, перед похоронами Папы Франциска. Это была их первая личная встреча после конфликта в Белом доме в феврале, когда стороны разошлись во взглядах на условия мирного урегулирования.

Кроме того, встреча состоялась после заявлений команды Трампа о том, что они могут выйти из переговоров, и срыва консультаций в Лондоне. По данным СМИ, американскую сторону возмутило нежелание Украины идти на территориальные уступки.

После встречи Трамп написал в сети, что обстрелы Украины заставляют его думать, что Путин может не желать прекращения войны, поэтому стоит давить на него с помощью новых санкций.

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