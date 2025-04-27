Крым оккупирован уже более 10 лет и именно с этого полуострова все началось.

Одним из главных источников напряжения в попытках президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине остаётся Крымский полуостров, который кремлевский диктатор Владимир Путин сделал "центром своего национального проекта".

На протяжении более десяти лет подряд американские администрации, включая первую администрацию Трампа, осуждали вооружённый захват Крыма Россией в 2014 году и заявляли, что никогда не признают эту аннексию, но мало что сделали для того, чтобы помочь Киеву вернуть полуостров, пишет The Wall Street Journal.

Теперь же Трамп публично отказывается от этой позиции, заявляя, что полуостров должен остаться в составе России ради достижения мирного соглашения по окончанию войны. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, резко отверг это предложение, заявив, что Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма. Это случилось вопреки международному праву. Однако неспособность Запада твёрдо этому противостоять лишь подстегнула аппетиты Москвы, пишет СМИ.

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Оккупация Крыма - как это было

Спустя несколько месяцев от начала Майдана, который привел к побегу Виктора Януковича, в феврале 2014 года, люди с винтовками и в форме без опознавательных знаков появились у российской военно-морской базы в Севастополе.

Украинцы пытались не допустить захвата парламента Крыма, но в ночь на 27 февраля спецназ прорвался внутрь, водрузил российский флаг и инициировал голосование о проведении референдума о присоединении к России.

"Правительство в Киеве, пытавшееся утвердить новую администрацию и демотивированное Вашингтоном к применению силы, не отдало чётких приказов своим военным в Крыму. Это решение Трамп позднее подвергал критике", - говорится в материале.

Администрация тогдашнего президента США Барака Обамы ограничилась выражением недовольства, призывами к России к деэскалации и введением санкций против ряда российских чиновников. Трамп обвинил его в том, что тот допустил захват Крыма, и утверждал, что при его руководстве этого бы не произошло.

Крым был передан Украине в 1954 году, когда лидер СССР Никита Хрущёв подписал соответствующий указ, ссылаясь на экономическую, территориальную и культурную близость. В 1991 году, на референдуме о независимости Украины, большинство крымчан проголосовали за отделение от Советского Союза.

Россия же представила свой "референдум" в 2014 году на полуострове как "возвращение домой" в духе советской ностальгии. Сначала в Крыму продолжались проукраинские митинги. К примеру, 9 марта, в день рождения украинского поэта Тараса Шевченко, прошёл массовый организованный протест. Однако затем активисты начали исчезать, вспоминает преподаватель истории из Ялты Ольга Скрыпник. Около 20 активистов, включая двух её коллег, были задержаны.

"Крым был той отправной точкой, с которой всё началось. Захват Крыма был только первым шагом к полномасштабной войне. Россия не собиралась останавливаться", — говорит женщина, покинувшая Крым в день референдума.

Россия, в свою очередь, начала активно стирать украинское наследие на полуострове: грабить музеи, уничтожать исторические памятники. При этом усиливалось военное присутствие, а вместе с солдатами приезжали российские семьи. Были запущены госпрограммы по переселению граждан.

Главной витриной политики Путина в Крыму стал мост через Керченский пролив, строительство которого заняло два года. В 2018 году Путин лично проехал по нему на грузовике.

Подготавливаясь к полномасштабному вторжению в 2022 году, Россия усилила военное присутствие в Крыму, превратив полуостров в плацдарм для захвата Херсонской и Запорожской областей. С 24 февраля с Крыма на территорию материковой Украины начали ехать танки. А черноморский флот РФ обстреливал побережье Украины.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в 2018 году, во время первого срока Трампа, подписал "Декларацию по Крыму", в которой говорилось: "Россия пыталась подорвать фундаментальный международный принцип: ни одно государство не может изменять границы другого силой". Сейчас же Трамп не может точно ответить, что будет с Крымом в дальнейшем.

Другие новости о Крыме в контексте текущих событий

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины недостаточно оружия для освобождения Крыма силой. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хоть это и так, Украина не может отказаться от полуострова, потому что все украинские земли - это собственность украинского народа.

Кроме того, РФ запустила в Крым через оккупированные территории контейнерный поезд. Речь идет не об одноразовой операции - захватчики говорят о регулярных контейнерных перевозках и подключении к общероссийским информационным системам и документообороту.

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