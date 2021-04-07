Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденного во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка в марте, составляет более 1,5 миллиона гривень.
Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос Радио Свобода.
"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонта и восстановление конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: город Киев, улица Банковая 11, составляет 1571610 гривень", - говорится в сообщении.
В Госуправлении делами уточнили, что в эту сумму входят такие расходы:
- очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297200 гривень;
- ремонт дверных блоков (9 штук) - 1158600 гривень;
- ремонт окон - 85000 гривень;
- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30810 гривень.
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Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- 20 марта возле здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.
- Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской.
- По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень. Раньше в Офисе президента сообщили, что помимо восстановления фасада требуется также ремонт отдельных помещений внутри здания президентской канцелярии. В ОП заверили, что "Госуправление делами будет выбирать компании, имеющие возможности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей". "Государственное управление делами публично отчитается обо всех выполненных работах", - говорится в сообщении.
- Протестующие также выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под Офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненка возле офиса президента Украины в Киеве. По завершению акции полицейские задержали одного из участников - Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд). Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Также стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
- Позже о подозрении сообщили еще одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому. А сегодня, 24 марта, правоохранители вручили подозрения Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову.
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Дело Стерненко: что известно
23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.
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