В Госуправлении делами назвали стоимость ремонта поврежденного здания Офиса президента и уточнили, какие расходы входят в эту сумму.

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденного во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка в марте, составляет более 1,5 миллиона гривень.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос Радио Свобода.

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонта и восстановление конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: город Киев, улица Банковая 11, составляет 1571610 гривень", - говорится в сообщении.

В Госуправлении делами уточнили, что в эту сумму входят такие расходы:

очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297200 гривень;

ремонт дверных блоков (9 штук) - 1158600 гривень;

ремонт окон - 85000 гривень;

непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30810 гривень.

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Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Александр Топчий