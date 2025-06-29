Пилот отвел истребитель от города, но катапультироваться не успел.

Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение россиян, на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Об этом сообщили Воздушные силы. "К сожалению, сейчас у нас есть еще одна болезненная потеря. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах детализировали, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

"Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!", - отметили в Воздушных силах.

Ночная атака на Украину

В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БпЛА. Всего враг запустил по Украине более 500 воздушных целей.

К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника. В частности, по данным Воздушных сил, продуктивно отработала авиация, в частности самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов".

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