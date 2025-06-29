В списке есть Змея и Лошадь.

Воскресенье, 29 июня, приносит завершения, способные освободить пространство для нового. Этот астрологический момент символизирует окончание затянувшихся процессов, которое действительно приносит облегчение, а не временное чувство закрытости, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Змея

Происходит окончательное завершение, возможно, распад старого плана, завершение отношений или сделка, которая долго тянулась. Наступает освобождение от устаревшего. Освободившееся место быстро заполняется чем-то новым и более значимым.

Лошадь

Наконец-то появляется возможность выйти из ситуации, которая долго выматывала. Возможно, отменяется встреча или завершается взаимодействие, требующее постоянного терпения. Настроение улучшается сразу после отказа от ненужного.

Кролик

Эмоциональное отстранение от прошлого становится очевидным. Прекращение общения или обязанностей, которые больше не приносят радости, происходит спокойно и без конфликтов. Вместо чувства вины - облегчение.

Свинья

Наступает осознание, что настало время отпустить устаревшие обязательства - будь то соглашение, привычка или финансовый стресс. Не нужно ничего завершать насильно: некоторые процессы сходят на нет сами. Это создает пространство для нового.

Бык

Происходит долгожданная разрядка: принятие решения, завершение ожидания, поддержка извне. Появляется ощущение, что груз наконец-то можно переложить. Это не победа, а заслуженная передышка.

Дракон

Появляется возможность выйти из ситуации, которая долго вызывала разочарование. Может быть услышан отказ или произойдёт отмена, открывающая путь к чему-то более подходящему. Кажущееся препятствие становится началом более верного пути.

Напомним, ранее атсрологи рассказали, какие знаки Зодиака сорвут джекпот от Вселенной в июле.

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