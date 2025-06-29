Среди пострадавших один ребенок.

В Смеле Черкасской области продолжается ликвидация последствий ночной масштабной ракетно-дроновой атаки на город.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец. "Есть шесть пострадавших. Из них - один ребенок. Им оказывают необходимую помощь", - детализировал глава ОВА.

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Он добавил, что в городе развернут оперативный штаб.

"По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен также местный колледж Национального университета пищевых технологий. Сейчас продолжается обследование. По результатам будем знать окончательный объем нанесенного ущерба", - сообщил Табурец.

Ночная атака на Украину

Россияне нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами, в результате чего во многих областях раздались взрывы.

Воздушную тревогу объявили сначала в нескольких областях, а затем по всей стране. Тревога продолжалась всю ночь, отбои начали давать только в 5 утра.

Под ударом оккупантов оказались несколько западных областей, Николаевская и Черкасская области.

Под утро Табурец сообщал, что в результате массированного удара есть повреждения гражданской инфраструктуры в Черкасской области, однако на то время деталей прилетов не было, как и данных о раненых.

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