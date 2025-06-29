Оперативное командование Вооруженных сил задействовало все имеющиеся в распоряжении силы и средства.

Военная военная авиация Польши была приведена в боевую готовность из-за комбинированной атаки РФ по Украине.

"Оперативное командование Вооруженных сил задействовало все имеющиеся в распоряжении силы и средства, дежурные истребители подняты в воздух, наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности", - сообщило командование в X.

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Там отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности польской территории, которая граничит с Украиной.

Напомним, сегодня ночью РФ впервые за долгове время атаковала Львов и область. В результате удара был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Ночной удар по Украине

Ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Тревога объявлялась во всех областях. Под ударом были Львовская, Ивано-Франковская, Николаевская, Черкасская область и Донбасс.

Львовскую область атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты.

В целом прилеты зафиксированы в нескольких областях, к настоящему времени известно, что есть раненые, о жертвах не сообщалось. Фиксируются прилеты по гражданской инфраструктуре.

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