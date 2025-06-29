Имущество супругов обычно разделяется в размерах 50/50 после развода, но есть исключения.

Имущественные споры иногда сопровождают развод и всегда являются болезненным опытом для бывших супругов. В таких случаях не избежать судебного разбирательства. Адвокат Ольга Брус эксклюзивно для УНИАН рассказала, что делится в случае расторжения брака, а какую собственность можно оставить себе.

Что такое совместно нажитое имущество супругов

По словам эксперта, определение термина можно найти в Семейном кодексе. По нему все имущество, приобретенное за время брака, кроме индивидуального, считается совместно нажитым. Любая вещь, купленная за время брака, относится к этой категории. Например, если человек в браке купил транспортное средство и зарегистрировал его только на себя, то оно все равно будет принадлежать обоим.

Не считает совместно нажитым имуществом Украина индивидуальные вещи, то есть те, которые использовал только кто-то один из супругов, в частности, предметы гигиены или музыкальный инструмент, на котором играл один из членов семьи.

Кому принадлежит совместно нажитое имущество в гражданском браке

Обычно вещи, нажитые до брака, являются личной собственностью и через суд не делятся. Исключение - если пара проживала одной семьей, делила быт без официальной регистрации брака, то есть находилась в гражданском браке. В таком случае совместно нажитое имущество после развода разделяется судом так же, как у официальных пар - но только в том случае, если муж/жена при этом не имели ни с кем брачных связей.

Разница между зарегистрированным браком и сожительством заключается в том, что в первом случае во время судебных заседаний не нужно доказывать факт совместного проживания семьей, а во втором - необходимо. Только если пара будет признана гражданской семьей, а их имущество - общим, то его можно будет разделить по привычному принципу (идеальные доли супругов - 50 на 50).

Входит ли наследство в совместно нажитое имущество

Подарок, наследство и личные вещи, индивидуальная собственность, купленная до брака, - это все личные вещи гражданина. Такие вещи не попадают в категорию совместно нажитых. Поэтому в случае развода муж или жена не может претендовать на то, что другой получил в наследство.

Но есть исключение - если гражданину перешел по наследству старый дом, и его в браке реконструировали, достроили, улучшили за счет средств супругов. Тогда суд может признать его общим имуществом в какой-то части. В судебном порядке будет оцениваться, какая часть наследства была улучшена, и тогда определят долю недвижимости, которую получит каждый из супругов. Но в целом, если таких нюансов нет, наследство считается личной недвижимостью и не подлежит разделу.

Кому отойдет совместно нажитое имущество после смерти мужа или жены

Когда один из супругов умирает, то не имеет значения, каким было имущество - общим или личным, все оно переходит в статус наследственного. То есть все, что лицо имеет в собственности на момент смерти, становится наследством, в том числе и доля в общей совместной собственности.

В случае смерти одного из супругов, другой будет в первой очереди наследования (к ней относятся дети умершего, супруг/супруга, родители). Собственность наследодателя должна быть разделена между наследниками в равных частях, но они могут договориться между собой о распределении по другому принципу.

В случае гражданского брака для наследования важно то, сколько лет длился брак - пара должна была быть вместе не менее 5 лет. К тому же гражданские жена или муж будут находиться аж в четвертой очереди наследования (всего их пять). Если есть наследники первой, второй или третьей очереди, то четвертые не получат в наследство ничего.

Как делится совместно нажитое имущество в браке после развода

В случае развода муж и жена могут мирно договориться о разделе и подписать договоры, согласно которым будут изменены владельцы (к примеру, договор дарения). Если прийти к согласию не получилось, остается только судебный путь.

Идеальные доли при разделе нажитого вместе имущества - 50 на 50, и неважно, работала ли, к примеру, жена или находилась дома и ухаживала за детьми.

При распределении важно, какой вклад внесен личной собственностью (например, наследством, средствами, полученными от страховой компании в качестве возмещения какого-то вреда - морального, причиненного из-за увечья и т.д.). К примеру, может быть нюанс в том, что муж или жена имели личную недвижимость до брака, а потом уже в браке ее продали, и за счет этих средств и добавленных сверху общих купили другое, большее жилье. Тогда оно не делится пополам при разводе, поскольку в нем есть часть личных средств одного из супругов, и поэтому процент, который получит муж или жена, уменьшится. К примеру, денежный вклад одного лица составляет 30%, и в таком случае общее имущество составит 70%, и именно этот процент будут делить пополам.

Как доказать, что имущество не является совместно нажитым

Если при разводе лицо не докажет, что сделало в общее имущество личный вклад, то тогда все будет разделено 50 на 50. Индивидуальной собственностью, например, является наследство, и чтобы доказать то, что оно не совместимо, нужно предоставить документ о факте получения наследства.

Личной собственностью человека также является имущество, которое ему подарили. В таком случае доказательством является договор дарения. Если лицо получило какие-то средства в личную собственность от страховой компании, то подтвердить это можно, предоставив страховые договоры.

Фактически есть четыре основных момента, которые удостоверяют личную собственность:

Имущество, приобретенное до брака (есть договоры купли-продажи).

Подарки (договоры дарения).

Наследство (документы о получении наследства).

Возмещение ущерба (документы от страховой, решение суда и т.д.).

Если никаких подтверждений нет, в крайнем случае на суде можно использовать косвенные доказательства - фотодоказательства, показания очевидцев и тому подобное.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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