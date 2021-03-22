Убрать краску со здания уже вызвались 10 компаний, отмечают в ОП.

Государственное управление делами выбирает компании для выполнения ремонта здания Офиса президента, которое пострадало в результате субботних беспорядков на Банковой, совершенных сторонниками активиста Сергея Стерненко.

Об этом говорится в сообщении ОП, обнародованном в понедельник вечером.

Там уточнили, что ГУД будет выбирать компании, которые выполнят необходимые работы по наименьшей стоимости. О выполненных работах намерены публично отчитаться.

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"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составлять 250-300 тысяч гривень. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что предварительная стоимость восстановительных работ составляет около двух миллионов гривень.

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Автор: Юрий Годован