Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы. В частности, 477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов были запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и оккупированного Крыма. Из этого количества "шахедов" было 250 единиц.

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Кроме того, враг запустил 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ и оккупированного Крыма.

Из Саратовской, Курской, Брянской областей враг запустил 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К.

Еще 5 крылатых ракет "Калибр" россияне запустили из акватории Черного моря и 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбиты огневыми средствами, 226 - локально потеряны:

211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 225 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;

33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 - лок. потеряны;

4 крылатые ракеты "Калибр" сбиты.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

Ночной удар оккупантов по Украине

Еще с вечера 28 июня по Украине объявили воздушную тревогу. Она продолжалась до 5 утра. Во время атаки взрывы раздавались в ряде областей, в том числе и западных.

Серьезные последствия прилета зафиксированы в городе Смела Черкасской области. Там значительные разрушения, известно о шести пострадавших, среди которых один ребенок.

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