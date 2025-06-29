Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США, считает Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предположил, что Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, Иран имеет соответствующие мощности, и если пожелает может снова взяться за обогащение урана.

"Они могут иметь за считанные месяцы, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащенный уран, или меньше. Но, откровенно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", - сказал Гросси.

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Он напомнил, что "Иран имел очень масштабную амбициозную программу", и, по его мнению, "часть ее может все еще быть там", и поскольку Иран - "очень развитая страна с точки зрения ядерных технологий", то исключать такой возможности нельзя.

"Понятно, что нанесен серьезный ущерб, но это не полный ущерб, во-первых. А во-вторых, Иран имеет там мощности, промышленные и технологические мощности. Поэтому, если они этого захотят, они смогут начать делать это снова", - отметил он.

Гросси добавил, что неизвестно, где находятся материалы для производства урана, ведь часть из них "могли быть уничтожены в рамках атаки, но некоторые могли быть перемещены".

"Поэтому в какой-то момент должно быть разъяснение. Если мы не получим этого разъяснения, это будет продолжать висеть над нами как потенциальная проблема. Вот почему я говорю, что так важно, прежде всего, чтобы Иран позволил нашим инспекторам как можно скорее продолжить свою незаменимую работу", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

По его мнению, нужно "вернуться к столу переговоров и найти технически обоснованное решение этой проблемы". В противном случае это снова ударит по нам, с точки зрения ситуации, которая не очень хорошо прояснена. И это возможность. У нас сейчас есть возможность.

Ядерная программа Ирана: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Иран запретил гендиректору МАГАТЭ посещать ядерные объекты страны. Кроме того, Тегеран не позволит устанавливать там камеры, сказал вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи. По его словам, решение Ирана связано с "обнаружением конфиденциальных данных об объектах в документах, полученных от израильского режима".

Также в Иране признали, что США "сильно повредили" его ядерные объекты. Как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, ядерные объекты страны "сильно повреждены", пишет Bloomberg. По его словам, атаки стали не только военным актом, но и нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

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