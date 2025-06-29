Рассказываем, как попугай запоминает слова, и может ли он употреблять их в зависимости от ситуации.

Говорящие попугаи - это мило и забавно, но порою немного жутко. Принято считать, что большинство этих птиц просто запоминают несколько слов (иногда десятков, иногда сотен), а потом просто их повторяют. Но почему тогда некоторые птицы употребляют заученные фразы лишь только в определенных случаях - и при том очень кстати? Давайте разберемся, как попугаи говорят на самом деле - автоматически повторяют заученное или все-таки понимают суть сказанного и знают даже больше, чем мы можем себе представить.

Какие попугаи понимают, что говорят

Возможно немногие задумываются о том, сколько IQ у попугая, но ученые сделали заключение, что он соответствует уровню 4-летнего ребенка. Многие виды попугаев не очень разговорчивы, но некоторые представители этого вида не только запоминают слова, но умеют считать, читать стихи, сортировать предметы по цвету и даже решать головоломки. То, что эти птицы умны - бесспорно, отсюда и был сделан вывод, что некоторые попугаи понимают человеческую речь и умеют ею пользоваться.

Считается, что наибольшим потенциалом в этом плане обладает африканский серый попугай - жако. Его словарный запас составляет около 1000 слов, но не это главное - он знает, что и когда сказать. К примеру, вы будете уходить, и он скажет вам "Пока", а захочет перекусить, то попросит - "Яблоко!" Да, эта птица понимает, что говорит и понимает, что говорите вы, в частности о ней.

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Оказывается, что мозг некоторых попугаев схож с мозгом приматов - у них есть область, которая отвечает за сложное мышление и самоконтроль. Как уже говорили, они могут разгадывать загадки, прятать еду "на потом" (то есть, планируют), притворяются заболевшими, чтобы получить вкусняшку. В дикой природе некоторые эти птицы даже дают имена друг другу и могут выстраивать отношения на годы. Возможно, что попугаи дают имена и людям - просто нам еще не удалось этого понять из их речи.

Говорящие попугаи - 7 самых умных птичек

Ученые определили 7 самых умных видов попугаев, которые могут не просто запомнить и повторить набор звуков, но ассоциируют их с предметами или действиями, находят закономерности.

Жако

Считаются наиболее сообразительными из всех и самыми болтливыми - они могут запомнить рекордный запас слов, а одна из этих птиц даже есть в Книге рекордов Гиннеса.

Жако - он же африканский серый попугай - интеллектуал и любитель общения. Он быстро налаживает отношения с человеком, легко обучается, а также осваивает новые трюки. Умение жако открывать клетки, щеколды, играть кубиками, кольцами и "чистить зубы" просто восхищает. Жако употребляет слова к месту, а еще талантливо имитирует мелодии, крики других птиц или звуки животных и даже работу бытовой техники.

Какаду

Не так болтливы, как жако - могут выучить 20 слов и фраз, но зато имеют отличную память и также легко воспроизводят различные звуки. Какаду тоже учат трюки и играют подручными вещами. Сильно привязываются к людям - так что могут быть уж очень навязчивы. Но упаси Боже вас обидеть какаду - вы видели его клюв?

Плюс ко всему какаду любопытны - так же любят повозиться с замками и механизмами. Надолго оставлять какаду самих нельзя - у них тогда большой стресс.

Ара

Это очень крупный попугай и самый умный среди крупных. Может выучить примерно 20 слов, отлично имитирует звуки природы и бытовых приборов. По интеллекту их можно сравнить с котами.

Требуют к себе повышенного внимания, хотя и не такие общительные как жако или какаду - им порой бывает сложно привыкнуть к человеку. Чтобы наладить хорошие отношения с этим попугаем, ему нужно будет посвящать достаточно времени.

Амазон

Амазоны - еще одна умная и общительная птица. От других амазоны отличаются удивительными музыкальными способностями. Также они могут выучить около 50 слов и спеть вам свою любимую мелодию. К человеку привязываются очень сильно и требуют постоянного общения.

Кроме всего, амазоны - очень шумные, поэтому о них порой говорят, что этих попугаев проще научить разговаривать, чем молчать.

Попугай-монах (он же калита, квакер)

Это также очень умная птица. Она дружелюбна, легко уживается как с людьми, так и с животными в доме.

Монахи - очень любознательны, могут выучить не так много, 10-20 слов или фраз, но проговаривают их четко и громко. Собственно, именно из-за привычки покричать, с ними советуют пообщаться перед покупкой и решить - выдержите вы это все или нет.

Волнистый попугайчик

Это самый популярный вид. Волнистых попугайчиков любят за их дружелюбность и контактность, они быстро сходятся с людьми.

Могут выучить около ста слов, если с ними регулярно заниматься и, конечно, поощрять. Но вот кричать и даже повышать голос на них нельзя ни в коем случае.

Ожереловый попугай

Ожереловых попугаев любят за их неприхотливость и спокойный характер. Они также могут изучать слова и разговаривать, но обучение требует терпения и времени.

Ожереловые птички могут выучить от 70 до 120 слов, иногда даже больше 200. И еще они поют - правда, это не всегда звучит уж очень талантливо, но говорит о том, что птица счастлива.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая самая большая птица в мире - открытие ученых.

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