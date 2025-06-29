Температура по стране будет умеренной, без жары.

В конце недели, 29 июня, погода в Украине останется без существенных изменений. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, а температура будет умеренной, без жары. Прохлады добавит довольно ощутимый ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня пройдут дожди и станет немного теплее. Столбики термометров днем покажут +24°...+27°, только на Закарпатье воздух прогреется до +29°...+30°.

Жителей северных областей ждет комфортная температура +23°...+24°. Свежести добавит ветер, а местами пройдут небольшие дожди.

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На востоке Украины сегодня также местами пройдут небольшие летние дожди. Столбики термометров покажут умеренные +22°...+24°.

В центральной части страны будет преимущественно сухо, +22°...+24°. Осадки ожидаются только в Полтавской и Днепропетровской областях.

На юге Украины столбики термометров покажут +23°...+27°, на побережье и в горах Крыма - около +20°. Местами пройдут небольшие дождики.

29 июня - какой сегодня праздник, приметы

29 июня - апостолов Петра и Павла. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай овса. Если ветер сильный и дует с юга, то 2 августа будет жарко, а если день ясный и солнечный, то урожай будет хороший.

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