С 21 сентября в Украине действует новое карантинное зонирование / фото УНИАН, Сергей Чузавков

Сегодня, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.

В" красной зоне " уже нет ни одного областного центра.

Карантин в Украине: где действует "красная зона" карантина

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Карантин в Украине 2020: "оранжевая зона"

  • города Винница и Казатин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тысменицкий район Ивано-Франковской области; 
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Чертовская и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
  • Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

В оранжевой зоне запрещается работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые собрания на более чем 100 человек.

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В Минздраве исключили норму о запрете провоза в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.

Зоны карантина в Украине: "желтая зона"

  • Луцк;
  • Житомир;
  • Ривне;
  • Черкассы;
  • Чернигов;
  • Запорожье;
  • Львов;
  • Николаев.

В желтой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме предоставляющих услуги).

Карантин в Украине: "зеленая зона"

В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным. Во время массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м., кинотеатры могут быть наполнены только на 50%. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Дані Коронавірус.інфо

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 21 сентября

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Автор: Виктория Гордиенко