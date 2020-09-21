Сегодня, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.
В" красной зоне " уже нет ни одного областного центра.
Карантин в Украине: где действует "красная зона" карантина
В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз
- город Чоп Закарпатской области;
- Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Карантин в Украине 2020: "оранжевая зона"
- города Винница и Казатин Винницкой области;
- город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;
- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский район Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Чертовская и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
- Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
В оранжевой зоне запрещается работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые собрания на более чем 100 человек.
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В Минздраве исключили норму о запрете провоза в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.
Зоны карантина в Украине: "желтая зона"
- Луцк;
- Житомир;
- Ривне;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Запорожье;
- Львов;
- Николаев.
В желтой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме предоставляющих услуги).
Карантин в Украине: "зеленая зона"
В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным. Во время массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м., кинотеатры могут быть наполнены только на 50%. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
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