Возле Львова вспахали маковое поле, куда люди массово приезжали для фотосессий (видео)

Фермер вспахал поле с маками, чтобы посадить там фасоль.

Во Львовской области исчезла популярная локация для фотосессий с цветущими маками вблизи села Ожидов. Как оказалось, ее планово вспахал фермер.

В этом месте в последние дни массово фотографировались люди – кто-то проезжал мимо, а кто-то ехал туда специально.

Владелец поля возле Ожидова Сергей Шелемба рассказал, что маковое поле решили планово вспахать не из-за посетителей. Он опроверг, что массовые фотосессии нанесли полю вред, сообщает Zaxid.net.

"Там были посеяны сидераты для улучшения почвы. Сейчас мы все передисковали и загнали в землю. Это все будет перегнивать и отдавать микроэлементы. Дальше планируем посадить фасоль. Фасоль лучше", – пояснил Шелемба.

Фермер отметил, что информация о том, что он жаловался на наплыв туристов, не соответствует действительности.

"Я сам смеялся над тем, что людям во время войны интересны фотосессии, интересно выставлять фото, как они красиво выглядят, когда на войне гибнут ребята. Я считаю, что не время делать такие фотосессии. Но это право выбора каждого человека", – добавил он.

Скандал вокруг фотосессий в маковых полях

В последнее время в соцсетях пользователи активно распространяли фото в маковых полях. Самыми популярными локациями были поля возле Ожидова Львовской области и еще одно поле в Киевской. Впоследствии в соцсетях возник скандал из-за того, что посетители небрежно относились к растениям – некоторые заезжали на автомобилях прямо в поле.

Массовое посещение поля во Львовской области не повредило посевам, однако на Киевщине, где фермер посеял рыжик, толпы вытоптали его во время фотосессий.

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