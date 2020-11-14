Предприниматели возмущены из-за очередных ограничений власти, которые оставляют людей без работы и заработка.

В Черновцах более 300 предпринимателей коммунального предприятия «Калиновский рынок» перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, требуя у властей отменить «карантин выходного дня».

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений.

Как сообщил УНИАН предприниматель Василий Шкробанец, из-за "карантина выходного дня" тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка.

"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание власти на наши проблемы", – подчеркнул он.

Около 300 человек вышли на перекрытие улицы вблизи Калиновского рынка. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская ни одно транспортное средство.

14 ноября в 00.00 начал действовать "карантин выходного дня", который ограничивает работу предприятий общественного питания (кроме услуг на вынос), торгово-развлекательных центров, развлекательных центров, субъектов хозяйствования, ведущих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения и пр.

Городские власти Черновцов трактуют соответствующее постановление Кабинета министров как такую, что запрещает в выходные работу рынков, за исключением продуктовых рядов. Об этом сообщил заместитель городского головы Черновцов Александр Паскарь.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие "Городской торговый комплекс "Калиновский рынок" - торговый комплекс, который находится в собственности территориальной общины Черновцов. Он занимает площадь более 35 га, формирует значительную часть городского бюджета и дает работу тысячам жителей. Калиновский рынок является крупнейшим рынком Черновицкой области и входит в список одних из крупнейших рынков Украины.

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Автор: Николай Кобылюк