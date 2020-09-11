Родители школьников оценивали перевод на смешанную форму обучения негативно, называя ее незаконной и протестировали, писали жалобы в управление образования городского совета.

В Чернигове отказались от смешанной системы обучения в школах для учеников 5-11-х классов через неделю после ее введения.

Как сообщила пресс-служба Черниговского городского совета с 14 сентября образовательный процесс в школах города возвращается в обычный режим.

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сегодня в Чернигове не является критической и пока позволяет вернуться к обычному режиму обучения. 1-3 сентября было стремительный рост количества новых случаев COVID: только за 2 дня было 45 новых больных. Соответственно, педагоги решили сработать на опережение, приняв решение о смешанном режиме обучения - половина учеников 5-11-х классов идет в школу, вторая половина занимается дистанционным обучением. С понедельника статистика пошла на спад, последние два дня в городе зафиксировано лишь 13 случаев заболевания», - пояснил мэр Владислав Атрошенко.

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Почему решили отказаться от смешанной системы обучения

В то же время родители школьников оценивали перевод на смешанную форму обучения негативно, называя его незаконным, и протестовали, писали жалобы в управление образования городского совета.

Как рассказал УНИАН юрист Владимир Петрушанко, перевод школьника на дистанционную форму обучения может осуществляться педагогическим советом на основании соответствующего заявления родителей, а всех учеников переводить на дистанционное обучение педсоветы не имели права.

Жительница Чернигова Олеся Чубко-Павленко назвала возвращение к обычной форме обучения победой родителей.

«Это заслуга родителей, которые не молчали, которые, несмотря на все угрозы, привели детей в школу, не боялись и отстаивали конституционное право на образование своих детей, родителей, которые штурмовали управление образования», - написала женщина в Facebook.

Смешанная форма обучения: как она работала в Чернигове

С 7 сентября в Чернигове была введена так называемая смешанная форма обучения, согласно которой учеников 5-11-х классах поделили на две группы - ориентировочно по 15 детей каждая, еженедельно они должны меняться. Первую неделю половина класса должна учиться в школе и под руководством учителя овладевать двухнедельный учебный материал. Вторая половина детей должна дома выполнять задачи поисково-исследовательского, творческого характера и задачи на закрепление полученных знаний. Через неделю группы должны меняться.

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Автор: Ирина Синельник