Детей без прививок не будут принимать в школы и детсады: в Украине готовят новый закон

Соответствующий правительственный законопроект уже зарегистрирован в Раде.

Лицам, не прошедшим профилактические прививки в соответствии с календарем вакцинации, могут запретить посещать учебные заведения и детские оздоровительно-рекреационные учреждения. Об этом говорится в правительственном законопроекте "О защите населения от инфекционных болезней", который зарегистрирован в Верховной Раде Украины под номером 15286.

Документ предусматривает, что в случае, если профилактические прививки проведены с нарушением установленных сроков в связи с наличием временных или постоянных медицинских противопоказаний, то при благоприятной эпидемической ситуации по решению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранениятакие лица могут быть зачислены в учебное заведение или детское учреждение оздоровления и отдыха и посещать его.

В соответствии с законопроектом, зачисление лиц в учебные заведения, детские оздоровительно-рекреационные учреждения осуществляется при наличии медицинской справки (выписки из медицинской карты ребенка). Эта справка формируется на основании данных медицинского осмотра ребенка, если отсутствуют медицинские противопоказания для его пребывания в данном учреждении, а также если имеются профилактические прививки в соответствии с календарем прививок, если их проведение не противопоказано.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что учтены международный опыт и практики, используемые за рубежом, в частности и ответственность родителей на законодательном уровне за отказ от проведения обязательных прививок детям.

Как отмечают авторы, прививки обязательны в большинстве стран ЕС. Например, в Германии с 2020 года действует Masernschutzgesetz (Закон о защите от кори). Согласно ему, родители, которые не вакцинируют своих детей и позволяют им посещать детский сад или школу, совершают административное правонарушение и должны ожидать штраф до 2500 евро. Также могут быть оштрафованы руководители детских садов, принимающие невакцинированных детей. Дети же, не вакцинированные по убеждениям родителей, обучаются там дистанционно.

Также отмечается, что в Италии принят закон Law No, которым введено 10 обязательных прививок. Если дети их не имеют, они не могут быть приняты в ясли и детские сады. К родителям применяются штрафы от 100 до 500 евро.

Кроме того, как говорится в записке, во Франции с 1 января 2018 г. перечень обязательных прививок расширен до 11 вакцин. Без документального подтверждения вакцинации ребенок не может быть зачислен в ясли, детский сад или другой детский коллектив, за исключением случаев медицинских противопоказаний. В то же время родителям предоставляется определенный срок для прохождения вакцинации.

Австралия в вопросе прививок применяет одну из самых жестких моделей, так как семья, в которой есть невакцинированный ребенок, может лишиться части государственных выплат, а самого ребенка могут не принять в детское учреждение.

Связь детских прививок с аутизмом

Как сообщал УНИАН, в Дании провели исследование, которое опровергло утверждение о том, что алюминий в детских вакцинах представляет опасность для здоровья. Исследователи за 24 года проанализировали медицинские карты более одного миллиона детей. За все время этого исследования не нашли никакой связи между наличием солей алюминия в вакцинах и хроническими заболеваниями у детей.

Среди антивакцинаторов стало популярным мнение о том, что алюминий вреден для детского здоровья – он якобы накапливается в мышцах и попадает в мозг. Но эти утверждения уже неоднократно опровергали врачи и ученые.

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