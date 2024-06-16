Известно, что задерживать людей имеют право только работники полиции.

Специалисты Безоплатной правовой помощи рассказали, имеют ли право представители ТЦК задерживать человека, забирать его личные вещи, препятствовать общению с родными и изымать автомобиль. По их словам, этого работники делать не могут, тем более когда речь идет о применении физической силы.

"Но. Представители ТЦК и СП могут предложить человеку пройти или проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные. Если же человек отказывается, явно уклоняется от призыва, то работники ТЦК могут вызвать полицию. Или, если полицейский входит в состав группы оповещения, то он может проводить административное задержание и доставку гражданина в такой центр. Это регламентируется статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работники полиции имеют на это право, но не представители ТЦК", - отметили эксперты для АрмияInform.

Также юристы напомнили, если военнообязанный отказывается предоставить свои военно-учетные документы или пытается убежать от представителей ТЦК и полиции, ему может грозить административная или уголовная ответственность.

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"Если дело будет рассматриваться как нарушение законодательства о мобилизации - все может закончиться штрафом до 25,5 тысяч гривен. Если человека привлекут к уголовной ответственности в части уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, то возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет", - подчеркнули в Безоплатной юридической помощи.

Кроме того, если военнообязанный отказывается получать повестку, то представитель ТЦК должен составить акт отказа, который подписывают не менее двух членов групп оповещения. После этого этот акт регистрируется в центре комплектования. В то же время полицейский, который является членом группы оповещения, имеет право задержать гражданина и доставить его в ТЦК.

В свою очередь эксперты рассказали, какая информация должна быть в повестке, чтобы она считалась законной:

фамилия, имя и отчество, дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

кто выдал повестку - наименование ТЦК и СП или его отделов или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ;

цель вызова (вид повестки: для уточнения учетных данных, прохождения медкомиссии, мобилизационное распоряжение);

когда явиться по вызову: место, день и время;

дата и подпись (от руки или электронная) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

информация о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказал обвинения в адрес Кабинета министров относительно того, что граждане за рубежом имеют вдвое меньше времени, чтобы стать на учет, чем те, кто находится в Украине.

"С точки зрения действующих нормативно-правовых актов, действительно, у меня также возникает вопрос, почему для граждан Украины, проживающих за рубежом, срок обновления данных уменьшен до месяца вместо двух месяцев. И этот вопрос также мы обсуждали и адресовали в Кабинет Министров Украины, потому что, опять же, это вопрос постановления, а не вопрос законодательства", - отметил он.

В свою очередь представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, обсуждается ли сейчас идея о сокращении полномочий ТЦК.

"Давайте работать с реальностью. Пока нет какого-то решения. Разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦПАУ, это довольно привлекательная инициатива", - подчеркнул он.

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