По словам Ярослава Куца, работники ТЦК по своей сути являются рекрутерами, хотя у них есть полномочия накладывать административные взыскания.

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по своей сути являются рекрутерами, хотя у них есть полномочия накладывать административные взыскания - в частности, за необновление данных, задерживать же любого человека имеют полномочия исключительно сотрудники Национальной полиции. Об этом в эфире телемарафона рассказал юрист Ярослав Куц.

По его словам, украинцы должны осознавать, что "вас сотрудники ТЦК не могут задержать".

"Мобильные патрули, которые мы видим регулярно на улицах разных городов, там где есть непосредственно сотрудники ТЦК и сотрудники Национальной полиции, - да, в случае наличия у них информации о том, что лицо уклоняется от воинского долга, или находится в статусе разыскиваемого лица, могут задержать такое лицо для доставки в ТЦК", - пояснил эксперт. Видео дня

Он также уточнил нормы законодательства о наличии у людей призывного возраста документов в период военного положения. Так, каждый военнообязанный должен иметь при себе военный учетный документ.

"Это или временное удостоверение, или военный билет, или если военнообязанный еще в статусе призывника, то есть до 25 лет, это непосредственно приписное удостоверение. Кроме того, так же они должны иметь при себе паспорт гражданина страны", - говорит юрист.

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Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, насколько это реально вручение повестки при обновлении данных. По его словам, когда речь идет об уточнении своих персональных данных в течение 60 дней "во исполнение закона, то таких граждан на ВВК мы не направляем".

Также УНИАН сообщал, что указание фейкового адреса в приложении "Резерв+" может привести к блокировке счетов.

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