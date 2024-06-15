Инициатива преобразования системы ТЦК по примеру ЦПАУ является привлекательной, отметили в Минобороны.

Решение о сокращении части полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК) и передаче их гражданским органам не принято, но обсуждения по этому поводу продолжаются, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Давайте работать с реальностью. Пока нет какого-то решения. Разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦПАУ, это довольно привлекательная инициатива", - сказал Лазуткин.

По его словам, эта инициатива действительно рассматривается и прорабатывается. Впрочем, он не стал раскрывать больше подробностей, поскольку пока пока "нет конкретики".

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"Есть разговоры, есть общественный диалог. И хорошо, что он есть", - добавил он.

Мобилизация в Украине - детали

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что 16 июля, после завершения отведенного законом срока в 60 дней для уточнения военнообязанными, призывниками и резервистами своих военно-учетных данных, повестки смогут присылать по почте.

Ранее сообщалось, что с 18 июня в государственном приложении "Резерв+" появится QR-код и дополнительная опция для военных, которые зарегистрировались и хотят уточнить свои данные и убрать существующую ошибку, в том числе, статус "в розыске".

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