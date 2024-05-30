Он отметил, что всегда нужно иметь с собой учетные документы.

В сети можно встретить видео о том, как мужчин на улицах "затягивают" в бусик, чтобы отвезти в ТЦК. Представитель Сумского ТЦК Александр Бондаренко объяснил, могут ли человека с улицы сразу после проверки документов доставить в ТЦК и достаточно ли обновить данные в "Резерв+", чтобы это предотвратить.

Прежде всего он отметил, что согласно законодательству, человек всегда должен иметь с собой учетные документы.

"Не ТЦК сажает в бус, а полиция, которая находится в составе группы оповещения, предлагает гражданину выполнить законные требования. Если нет документов с собой это вообще правонарушение, сразу выписывается штраф", - говорит Бондаренко.

Видео дня

Он рассказал об одном из случаев из собственного опыта, когда у мужчины был паспорт, но не было учетных документов, и ему выписали повестку.

В то же время, даже если человек обновил свои данные в "Резерв+", это не означает, что его просто отпустят, ведь частью обновления данных может быть и прохождение ВВК.

"Если это человек мобилизационного возраста, он подлежит призыву. Тем более, если он просто обновил данные в "Резерв+", а во время общения представители ТЦК поймут, что этот человек давно уже не проходил ВВК, то есть свои данные обновил не полностью, то ему предлагают появиться в ТЦК в кратчайшие сроки, пройти ВВК, и если у человека нет права на отсрочку, мы направляем в учебный центр", - отметил военком.

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Ранее юрист рассказала, что поход в ТЦК является уважительной причиной для отгула на работе. При этом она отметила, что работнику следует правильно предупредить руководство, чтобы отсутствие на работе не засчитали как прогул.

В "Резерв+" планируют добавить новый функционал, который позволит, не делая физический визит в ТЦК и СП, исправить свои данные через электронные запросы в другие реестры.

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