Apple не ставит X и Grok в раздел "Must have" из-за политических упреждений, говорит Маск.

Илон Маск заявил, что его компания xAI намерена подать в суд на Apple, обвинив её в нарушении антимонопольных норм. По словам Маска, App Store якобы отдаёт предпочтение конкурентам xAI, в частности OpenAI, искусственно удерживая их приложения на верхних строчках рейтингов.

В постах в X он отметил, что ChatGPT стабильно занимает первое место в разделе "Top Free Apps" для iPhone в США, тогда как Grok, разработка xAI, находится лишь на шестой позиции.

Маск утверждает, что Apple намеренно не включает ни Grok, ни само X в подборку "Must Have", несмотря на то что X он называет "приложением №1 в мире в категории новостей". Также бизнесмен "подколол" компанию, отметив, что они играют в политику:

"Apple действует так, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может выйти на первое место в App Store, и это явное нарушение антимонопольного законодательства".

Например, чат-бот Grok, как раз от xAI, утверждает, что его не включают редакционные подборки App Store из-за отсутствия в нём фильтров и цензуры. Однако это разрушает здоровое соперничество, подытожила нейросеть.

Недавно ЕС оштрафовал Apple на 500 миллионов евро за нарушения закона о конкуренции. Компания запрещала разработчикам приложений советовать пользователям более дешёвые альтернативы вне App Store.

Кроме того, на Apple подала в суд компания Fintiv. Якобы запатентованная технология Apple Pay была украдена в 2014 году.

