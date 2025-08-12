Юпитер продолжит открывать двери к новым возможностям.

Для представителей четырех знаков Зодиака 12 августа станет началом периода, когда фортуна проявит себя особенно щедро. Иногда мы получаем не то, что хотели, - и именно это оказывается ключом к настоящему счастью. Такая "парадоксальная удача" может сначала показаться испытанием, а потом обернуться неожиданным благом, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В этот день Юпитер образует союз с Венерой - планетой, отвечающей за любовь и материальные блага. Произойдет это в знаке Рака, а все, что связано с этим знаком, часто несет сильные эмоции и глубокие переживания.

Рак

Для Раков этот вторник станет днем личных откровений и глубинных изменений. Юпитер, который весь год находится в вашем знаке, продолжит открывать перед вами двери к новым возможностям, но для этого важно "освободить место" для грядущего. Этот поток изобилия и удачи продлится до середины лета 2026 года, после чего повторится не скоро - лишь через 12 лет. Плюс Венера в вашем знаке усилит влияние Юпитера, а значит, благоприятные события будут касаться финансов, собственности, отношений и внешней привлекательности. Чтобы принять эти дары, придется отпустить то, что уже отжило свое. Да, возможно, это будут люди или ситуации, которые когда-то занимали важное место в вашей жизни. Но освобождение приведет к результатам, которые превзойдут все ожидания.

Стрелец

Стрельцы почувствуют прилив удачи, которая придет словно из невидимых источников. Юпитер и Венера соединятся в вашем секторе тайн, что откроет дорогу скрытым благам: от внезапного наследства до щедрых подарков от близких. Иногда вы можете даже не знать, что положительные перемены уже запущены. Поскольку Юпитер является вашей управляющей планетой, его нахождение в Раке усиливает все благоприятные тенденции. Этот вторник может стать точкой отсчета для долгосрочного везения. Вам не придется прилагать особых усилий - достаточно сохранять открытость миру и действовать честно. Судьба сама выведет на нужный путь.

Козерог

Для Козерогов этот день будет связан с глубокими личными связями и поддержкой со стороны окружающих. Возможно, неожиданная встреча или признание в чувствах помогут вам поверить в силу любви. Венера активирует ваш дом партнерства, а Юпитер усилит ее влияние, принося в жизнь как эмоциональное тепло, так и практическую помощь. Важный совет на этот день - не замыкайтесь в себе. Откровенность и искренность откроют дорогу к изобилию. Рассказывайте о своих целях и переживаниях - люди будут откликаться и помогать вам двигаться вперед.

Близнецы

Близнецам звезды сулят успех в финансовой сфере. Даже если раньше вы не могли позволить себе серьезные вложения, сейчас появятся шансы улучшить материальное положение. Юпитер и Венера в секторе денег помогут принимать верные решения, в том числе касающиеся продажи или выгодного использования вещей, которые вам больше не нужны. Этот день особенно хорош для того, чтобы проанализировать свои ресурсы и наметить шаги для их приумножения. Сосредоточьтесь на том, что реально контролируете, и удача не заставит себя ждать.

