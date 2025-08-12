Россия неоднократно наносила удары по украинским солдатам, находившимся в военных академиях, казармах и на плацах.

Около 12 иностранных добровольцев ВСУ погибли 21 июля, когда российская ракета попала в столовую учебного лагеря во время обеда. Это стало одним из самых смертоносных нападений на иностранных бойцов за всю войну.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на военных, осведомленных об этом инциденте. Трое солдат, в том числе один, ставший свидетелем удара, рассказали, что под него попали новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран.

Ракетный обстрел тренировочного лагеря недалеко от города Кропивницкий произошел именно в тот момент, когда военные сели обедать.

Американский новобранец из Флориды на условиях анонимности рассказал, что взрыв был самым громким, который он когда-либо слышал.

Представитель Международного легиона украинской военной разведки, подразделения, которое подверглось удару, сообщил, что расследование по факту удара продолжается.

NYT отмечает, что в последнее время многие новобранцы приезжают из Южной Америки. Например, колумбийских мужчин, несмотря на риски, привлекает зарплата, значительно превышающая ту, что они могут получить на родине.

Издание указало, что иностранные солдаты получают такую же зарплату, как и украинские: от 1000 до 1750 долларов в месяц в виде базового оклада, плюс боевые бонусы, которые могут превышать 3000 долларов в месяц.

Удары РФ по базам ВСУ

В последнее время весьма участились удары, которые враг наносит по тренировочным лагерям и другим объектам ВСУ.

Так, сегодня РФ ударила по учебному центру ВСУ, в результате чего есть погибший и раненые.

