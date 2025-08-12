Шмыгаль уверяет, что каждая бригада на передовой получит дополнительно десятки миллионов гривен.

В Министерстве обороны Украины проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой. Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. При этом добавил, что задача - перечислить средства максимально быстро.

Он отметил, что предусмотрено повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. "Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности. Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что, по поручению президента, отныне каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. "Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 августа, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего поручено увеличить финансирование для боевых подразделений, должно быть 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях,

Также сообщил, что есть четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике - их теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам. Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников.

