Работнику следует правильно предупредить руководство, чтобы отсутствие на работе не засчитали как прогул.

С 18 мая, с тех пор как вступил в силу новый закон о мобилизации, военнообязанные граждане в течение 60 дней должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно либо во время визита в ТЦК или ЦПАУ, либо через приложение "Резерв+".

Юрист компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк отметила, что поход в соответствующее учреждение является уважительной причиной для отгула на работе. Об этом она сказала в комментарии "РБК-Украина".

При этом она подчеркнула, что работнику следует правильно предупредить руководство, чтобы отсутствие на работе не засчитали как прогул.

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"Работник должен предупредить работодателя, желательно в письменной форме, чтобы потом это можно было доказать соответствующим заявлением, что ему нужно явиться в ТЦК. Затем по процедуре работодатель издает приказ об освобождении работника от выполнения рабочих обязанностей на день или полдня", – пояснила юрист.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Раде предлагают увеличить срок на обновление учетных данных гражданами с 60 до 150 дней. В Минобороны Украины говорят, что свои данные уточнили уже 1 млн. 300 тыс. человек. Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин говорит, что растягивать процесс уточнения на 90 дней без определенного форс-мажора не стоит, ведь украинской армии нужно усиление "здесь и сейчас".

Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, также нужно обновлять свои данные. Это должны сделать все, кто уже достиг 18 лет.

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