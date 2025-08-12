Жаркая погода продлится недолго.

Скоро в Украине станет жарче. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня будет сухо, а столбики термометров покажут +24...+28 градусов, на юге и на Закарпатье воздух прогреется до +27+30 градусов.

В ближайшее время погода в Украине не будет испытывать особых изменений, однако вскоре температура повысится.

"17-18 августа ожидается усиление жары", - сообщила Наталка Диденко.

По ее прогнозу, жаркая погода продлится недолго. Уже с 19-го августа в большинстве областей Украины похолодает.

"Однако лето еще крепко держит и будет держать свои позиции", - добавила Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В ближайшие дни в Украине сохранится стабильная сухая погода без значительных осадков, что будет способствовать развитию засухи в южных и восточных регионах. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, над центральной и восточной частями Европы формируется антициклон.

Под его влиянием начнется новый синоптический этап, который продлится как минимум до второй декады августа. Он будет отмечаться преимущественно малооблачной, сухой погодой с комфортными температурами и повышенным атмосферным давлением

При этом в южных и восточных областях из-за недостатка дождей будет усиливаться почвенная засуха и будет расти угроза лесных пожаров.

