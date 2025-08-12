В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
По сравнению с прошлогодним показателем количество реализованных гибридов выросло на 11%. Доля новых машин в этом количестве составила 52%, тогда как в прошлом году этот показатель находился на уровне 57%.
ТОП-3 новых гибридов месяца:
- Toyota RAV4 - 238 единиц;
- Toyota Yaris Cross - 101;
- Renault Duster - 77.
ТОП-3 импортированных гибридов с пробегом:
- Toyota Prius - 82 единицы;
- Ford Escape - 74;
- Toyota RAV4 - 61.
Рынок гибридных автомобилей - другие новости
Ранее специалисты Top Speed выбрали пять лучших японских гибридных авто с пробегом. Также специалисты назвали пять моделей, которые лучше не покупать.
Эксперты считают, что Toyota Prius четвертого и пятого поколений - лучший японский гибридный автомобиль. Он может похвастаться экономичностью и практичным интерьером. Также эта модель получила высокие оценки за свою безопасность.
Что касается худших моделей, то "лидером" рейтинга стал Lexus CT 200h (2011-2019 годы). Специалисты говорят, что эта модель является неоправданно дорогой.
Также напомним, что в другом рейтинге лучших гибридов (PHEV) победителем стал кроссовер MG HS. Одним из главных факторов его успеха стала низкая цена.