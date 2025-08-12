Среди новых легковых авто лидером рынка гибридов выступает Toyota RAV4.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

По сравнению с прошлогодним показателем количество реализованных гибридов выросло на 11%. Доля новых машин в этом количестве составила 52%, тогда как в прошлом году этот показатель находился на уровне 57%.

ТОП-3 новых гибридов месяца:

Toyota RAV4 - 238 единиц;

Toyota Yaris Cross - 101;

Renault Duster - 77.

ТОП-3 импортированных гибридов с пробегом:

Toyota Prius - 82 единицы;

Ford Escape - 74;

Toyota RAV4 - 61.

Рынок гибридных автомобилей - другие новости

Ранее специалисты Top Speed выбрали пять лучших японских гибридных авто с пробегом. Также специалисты назвали пять моделей, которые лучше не покупать.

Эксперты считают, что Toyota Prius четвертого и пятого поколений - лучший японский гибридный автомобиль. Он может похвастаться экономичностью и практичным интерьером. Также эта модель получила высокие оценки за свою безопасность.

Что касается худших моделей, то "лидером" рейтинга стал Lexus CT 200h (2011-2019 годы). Специалисты говорят, что эта модель является неоправданно дорогой.

Также напомним, что в другом рейтинге лучших гибридов (PHEV) победителем стал кроссовер MG HS. Одним из главных факторов его успеха стала низкая цена.

