Справиться будет не так уж и просто.

Головоломки и оптические иллюзии очень популярны как среди детей, так и среди взрослых. Одними из них являются задания на поиск слов.

В таких головоломках читателю нужно отыскать конкретное слово или слова на картинке. Обычно их прячут среди десятков других букв, расположенных в хаотичном порядке. УНИАН подготовил для вас именно такое задание.

Итак, ниже перед вами будет коллаж, на котором среди десятков букв мы спрятали слово "люди". Ваша задача – его найти. И справиться надо всего за 9 секунд.

Видео дня

Такие умственные задачки не только проверяют вашу внимательность к деталям, но и тренируют наблюдательность, память, логическое и критическое мышление, а также навыки управления временем.

Готовы к новому вызову? Тогда устанавливайте таймер и начинайте поиски.

Но сначала дадим вам маленькую подсказку: искать нужно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Что ж, 9 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "люди"? Сделать это было не так уж и просто. Отвлекать могли не только десятки других букв, но и изображения людей на фоне. Поэтому если вы справились, мы вам аплодируем.

Ответ на головоломку:

Больше интересных заданий от УНИАН

Если вам понравилось это задание, предлагаем вам интересную словесную головоломку, которая проверит ваши способности. В ней надо отыскать слово "Китай". На ответ у вас будет всего 9 секунд.

Если же хочется чего-то другого, попробуйте отыскать кота с голубыми глазами. Справиться надо за 8 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: