Россия не может закрыть всю территорию от ударов украинских БПЛА, считает Павел Нарожный.

В настоящее время с украинской стороны идет системная работа по поражению объектов российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в эфире "Radio NV" сказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

Он отметил, что даже несмотря на то, что большинство предприятий военно-промышленного комплекса находится в европейской части РФ, ей все равно сложно прикрыть все их из-за большого географического расстояния.

"Мобильным огневым группам, самолетам или другим средствам, которыми они пытаются сбивать наши дроны - им надо прикрывать огромную территорию. И, как видим из успехов этих дронов - это у них не получается. Удары успешные, заводы горят, россияне публикуют огромное количество взрывов на этих заводах. И самое главное, что мы, гражданские, чувствуем отсутствие или уменьшение количества воздушных тревог, которые происходят в Киеве и других городах Украины", - сказал Нарожный.

Он добавил, что россияне используют те же средства противодействия дронам, что и Украина. Но защитить мобильными огневыми группами свою территорию РФ не может именно по географическим причинам.

"Средства противовоздушной обороны - большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины. А не в России. Поднимать самолеты каждый раз, давайте вспомним о практике фальш-целей, которые запускают россияне и мы можем запускать. Поднять самолет в воздух - это несколько десятков тысяч долларов, даже для РФ это дорого. Кроме того, большинство из этих самолетов находится на временно оккупированных территориях. А залететь туда на 2000 км - это значит оттянуть их, снять с выполнения боевых задач", - добавил Нарожный.

Поэтому, по словам эксперта, организовать полную защиту российской территории от ударов украинскими БПЛА будет очень дорого и "пока невозможно с технической точки зрения".

Удары по РФ: важные новости

Накануне дроны ГУР поразили Оренбургский гелиевый завод - единственный в РФ, который производит критически важный компонент для ракет в космической отрасли и авиапромышленности.

Также ранее стало известно, что ГУР атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми. Он находится более чем в 2000 километрах от границы Украины. Как отметили источники УНИАН, пораженный объект задействован в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

