Журналисты спрогнозировали, какую же сделку имеет в виду Трамп и примет ли её Путин.

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Украина должна "обменяться" территориями, чтобы заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что пока неясно, что именно имеет в виду президент США, и президент Зеленский, похоже, не готов принять любое соглашение, требующее от Украины уступки территорий.

Помимо Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, переговоры, вероятно, будут касаться четырёх территорий: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Зловещим для Украины стало то, что Стив Виткофф, спецпредставитель Трампа, в начале этого года затруднился назвать эти области.

Европейские предпочтения

Издание отмечает, что европейские страны считают, что любое прекращение огня должно основываться на нынешней линии фронта протяжённостью более 1000 километров. Однако российские войска наступают, и Путин, возможно, не захочет останавливать наступление. Например, он близок к окружению города Покровск, который давно является целью.

Цена Путина за прекращение огня

Журналисты напоминают, что Украина практически полностью потеряла Луганск, но всё ещё контролирует треть Донецка. По имеющимся данным, Путин назвал своей ценой за прекращение огня весь Донбасс, что означало бы отказ Украины от своих укреплённых оборонительных позиций, что сделало бы её уязвимой для дальнейших атак.

Уступки со стороны Украины

В 2022 году Путин подписал декларации об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Российские войска никогда не контролировали Запорожье и были выбиты из Херсона в ходе контрнаступления в 2022 году. Однако, учитывая наступление российских войск, Путин может потребовать от Украины дальнейших территориальных уступок в качестве платы за мир и попытаться заявить о своих правах на все четыре области.

Предложение об "обмене территориями"

Важно, что Трамп неоднократно настаивал на том, что любое соглашение о прекращении огня будет включать в себя "обмен" территориями. Он заявлял, что Россия оккупировала некоторые первоклассные "морские объекты", и он хочет "попытаться вернуть часть этих территорий". Это может включать в себя сделку, по которой Путин получит весь Донбасс в обмен на возвращение Украине частей Херсонской области. Однако это представляется крайне маловероятным. Одной из первоначальных причин вторжения Путина в Украину было создание сухопутного моста в Крым путем захвата этих территорий.

Переговоры с РФ - мнение экспертов

Издание The Hill писало, что если Зеленский собирается рассматривать соглашение, которое предусматривает передачу России части территории, ему было бы разумно требовать компенсации, которая выходит за пределы слов.

В материале издания было указано, что в таком случае компенсация должна быть конкретной, реальной и немедленной. Учитывая характер дела, отмечалось, что президенту Украины понадобится помощь Трампа, чтобы представлять его за столом переговоров, начиная со встречи на Аляске.

