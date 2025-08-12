По прогнозам, жары в сентябре не ожидается.

Первое "дыхание осени" в Украине уже проявляется в прохладе по утрам. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Относительно предыдущих прогнозов о том, что сентябрь в Украине будет теплый, она отметила, что в этом году "прогнозы на месяц не дают жары на сентябрь".

"Это не значит, что уже в сентябре - все... Там еще будут периоды. Это уже будет "бабье лето" так называемое, если в сентябре будет возвращаться тепло и будет 30 градусов", - сказала Голеня.

Она рассказала, что по глобальным расчетам средней месячной температуры "якобы сентябрь - близко к норме, не дают, что он будет жаркий сейчас".

Так, на вопрос о том, когда будет первое "дыхание осени" с дождями и существенным похолоданием, метеоролог отметила: "Оно уже и вот якобы и сейчас. Уже прохлада по утрам. Уже якобы так чувствуется "дыхание осени": вот один раз было, вот опять и, в принципе, на 20-е число опять мы почувствуем то же самое... Но это, я думаю, еще не окончательно".

Голеня напомнила, что окончательно лето заканчивается и приходит осень, когда средняя суточная температура окончательно становится ниже 15 градусов.

Климат в Украине меняется - что будет уже через 15 лет

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Светлана Краковская, ведущий украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки отметила, что к 2040 году зимы в Украине будут становиться еще теплее, а снег будет редким явлением.

По ее словам, в некоторых регионах к 2040 году, в частности в Крыму и в Одесской области климатическая весна будет начинаться уже в конце января, а в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях - в феврале. Осень в этих регионах может заканчиваться в декабре, то есть зимы, по сути, может и не быть.

