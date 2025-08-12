'Азов' блокирует силы РФ на Покровском направлении, - заявление корпуса

Подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" заняли полосу обороны на сложном Покровском направлении.

Подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" заняли оборону на горячем Покровском направлении. Ситуация сложная и динамичная.

Как сообщает пресс-служба корпуса, уже несколько дней подразделения "Азова" заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении.

"Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что корпус принимает спланированные меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах сообщат позже.

Покровское направление - главные новости

Оборона на Покровском направлении продолжается, но военные делают неутешительные заявления. По словам офицера, бывшего начальника штаба "Азова" Богдана "Тавра" Кротевича, Покровск и Мирноград оказались почти в окружении. Он подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым днем.

Военнослужащие 36 ОБрМП рассказали, что вклинение между Покровском и Константиновкой остается едва ли не самым большим достижением армии оккупантов за время нынешней летней кампании. Оно создает угрозу окружения Покровска с севера и угрожает Доброполью.

Вас также могут заинтересовать новости: