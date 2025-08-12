Несмотря на то, что европейских лидеров не будет на Аляске, они пытаются повлиять на результат переговоров по Украине и добиваются определенных успехов.

Европейские лидеры требуют, чтобы президент США Дональд Трамп на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным защищал интересы Украины и не допустил ущерба безопасности Европы.

Как отметило издание Politico, Трамп открыто игнорирует Европу после прихода к власти, но неизменным остается тот факт, что сотрудничество и финансовый вес Евросоюза имеют решающее значение для защиты американских интересов в Украине.

Издание отметило, что Трамп недавно поговорил по телефону с ключевыми европейскими лидерами и пообещал вернуть Украине часть территории. "Это сигнализируют о том, что Европа использует определенные рычаги давления", - подчеркнуло издание.

Европа сейчас является крупнейшим источником финансовой и военной помощи Украине, кроме того она располагает десятками миллиардов евро замороженных российских активов, имеющих решающее значение для любого долгосрочного урегулирования. Оба этих рычага влияния не дают Трампу игнорировать европейскую сторону.

Издание отметило, что власти Евросоюза заявили, что не следует обсуждать никакие уступки до того, как Россия согласится на полное прекращение огня. В Европейской комиссии предупредили, что любое мирное соглашение должно уважать "территориальную целостность" Украины (этот код означает не принуждать Киев к передаче земель), а также гарантировать безопасность.

Там также анонсировали новые антироссийские санкции, а также продолжение финподдержки Украины и продвижение ее заявки на вступление в Евросоюз.

"Подобные требования свидетельствуют о том, что Европа становится более склонной высказывать свою позицию по вопросу урегулирования войны России против Украины", - написало издание.

В связи с этим издание отметило, что хотя Трамп отказывается говорить о гарантиях безопасности, его позиция в отношении Украины постепенно приближается к европейской после месяцев безрезультатных контактов с Кремлем.

Разговоры о территориальных уступках Украины

Хотя Украина не рассматривал возможность уступки своих территорий России, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил пару дней назад, что окончательное мирное соглашение будет включать "обмен территориями".

Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет также повторил, что переговоры будут включать вопрос об обмене территориями.

