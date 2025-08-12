Ведущий возмутился тем, что украинцы заступаются за беларуского исполнителя.

На днях в Варшаве состоялся концерт беларуского певца Макса Коржа, где побывало и много украинцев. Из-за этого в сети произошел раскол. Кто-то защищал беларуса, который якобы выступает против войны в Украине, а другие - не поняли, почему украинцы ходят на одно событие вместе с россиянами, распевая при этом русскоязычные песни. Свою позицию высказал и известный украинский шоумен Анатолий Анатолич.

В своем блоге в Instagram ведущий выложил видео, в котором объяснил свое непонимание так называемой антивоенной позиции Коржа. Речь идет о словах артиста на том же выступлении в Польше, где он кричал со сцены: "останови войну".

"К кому обращается Макс Корж, как вы думаете? Может к Бараку Обаме, может к Саддаму Хусейну, может это он о войне с Палестиной, может к Нетаньяху, может, я не знаю, к Джо Байдену обращается? К кому он обращается? Может к Владимиру Зеленскому он обращается: "остановите войну"? К кому он, бл*ха, обращается?" - эмоционально высказался Анатолич.

Шоумен добавил, что по сути певец так четко и не выразил свою позицию относительно войны в Украине, и не признал именно Россию терористом.

"Понимаете, Макс Корж, как и эта вся пацанская романтика, как Баста, который был суперпопулярным в Украине... Все это оказалось абсолютной пустышкой, у которой даже не хватает яиц назвать войну войной и виновников этой войны. А если спросить россиян на улице, хотят ли они остановить войну, они все скажут: "Да, мы хотим остановить войну, но для этого нам надо убивать украинцев". То есть они все против войны, как Макс Корж, но для этого надо убивать нас. Вот это - Макс Корж", - разъяренно завершил свой спич Анатолий.

Действительно концерт белоруса Макса Коржа стал большой темой обсуждений в украинском инфопространстве. Под волну хейта из-за него недавно попал сбежавший из Украины блогер Александр Волошин.

