Бывает такое, что у женщин, которым за 30 лет, никогда не было серьезных отношений. Можно очень легко допустить серьезные ошибки в отношениях и так и ничего не построить, однако у некоторых людей жизненные обстоятельства складываются так, что дело даже не доходит до намека на постройку глубокой связи.

Пользователи Reddit полагают, что отсутствие отношений возможно, в том числе из-за того, что человек не распрощался с предыдущим негативным опытом, не разобрался в себе, не понял, чего хочет от взаимоотношений, боится глубоких связей или избегает даже возможности познакомиться с кем-то. На платформе также посоветовали, как спастись от одиночества, и УНИАН собрал самые полезные рекомендации.

В 30-40 лет никогда не было отношений – что советуют в сети

Пользователь OkSmoke4100, которая до 33 лет даже не целовалась, посоветовала не бояться одиночества и, в случае отсутствия отношений, пытаться сосредоточиться на самосознании. По ее мнению, если у человека никогда не было отношений, именно самосознание может стать ключевым фактором, который поможет ощутить удовлетворенность жизнью в одиночестве.

Юзер Herr_Loada_Frags поделился, что после шести или семи лет, проведенных без пары, справиться с одиночеством ему помогает простой процесс – он записывает то, чего жаждет заполучить в отношениях.

Вот что еще, по его мнению, может помочь от одиночества:

Нужно "выпустить" невысказанные чувства и негативный опыт – записать все, чтобы оно не застревало в памяти, и при этом не ограничивать себя.

Напомните себе, что большинство людей довольно поверхностны, боятся открыться по-настоящему, показать себя.

Нужно выяснить, а не стало ли длительное одиночество для вас комфортным, и поэтому свои ценности сложно согласовывать с чьими-то еще.

Пользователь подчеркнул, что для постройки настоящей связи с кем-то необходимо время, чтобы по-настоящему узнать другого человека и дать ему возможность раскрыться.

