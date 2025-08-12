Осадков в столице в ближайшие дни не будет.

В Киев идет потепление. Сильной жары в ближайшие дни не будет, но температура заметно повысится. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в течение 12-16 августа на Киевщине и в городе Киеве спокойную погоду без осадков будет обусловливать область высокого давления - антициклон, который сформировался в прохладной воздушной массе.

"Свежее дыхание преобладающих северо-западных и северных ветров будет ощутимым 12 августа", - говорится в прогнозе.

На Киевщине максимальная температура сегодня ожидается в пределах +20°...+25°. В дальнейшем минимальная температура ночью еще будет оставаться в пределах +11°...+16°, а днем воздух уже будет прогреваться до +23°...+29°.

В самом Киеве температура будет меняться более плавно. Самые прохладные сутки также будут сегодня, 12 августа, а в дальнейшем по ночам будет около +15°, а днем температура повысится сначала до +25°, а с 16 августа уже до +27°.

В Украину идет жара - что известно

О том, что вскоре в Украине снова будет жарко, говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня в стране будет царить сухая погода с температурой +24...+28°, а в южных регионах и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +27...+30°.

Синоптик отметила, что в ближайшее время существенных изменений в погодных условиях не ожидается, однако вскоре станет теплее.

"17-18 августа ожидается усиление жары", - отметила Диденко.

В то же время, по ее словам, жаркий период будет непродолжительным: с 19 августа в большинстве областей страны ожидается снижение температуры.

