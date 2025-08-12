Наиболее эффективными методами могут быть кассетные боеприпасы или дистанционное минирование, что сорвет работу объектов, говорят эксперты.

Россия способна построить пусковые площадки для дронов-камикадзе "Шахед" всего за несколько месяцев. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, проведенный украинскими специалистами Ukrainian Intelligence.

Новые объекты были обнаружены в Брянской и Орловской областях - вблизи поселков Навля (66 км от границы с Украиной) и Цымбулово (176 км).

Строительство стартовало летом 2024 года, а уже в октябре с этих площадок осуществили первые пуски. Каждый объект оборудован дорогой для запуска дронов с крыши автомобиля, стационарными направляющими с ускорителем, укрытиями и хранилищами для БпЛА.

Эксперты отмечают, что теоретически эти площадки можно уничтожить ракетами или дальнобойными дронами, но для этого нужна точная разведка и мощные боевые части. Наиболее эффективными методами могут быть кассетные боеприпасы или дистанционное минирование, что сорвет работу объектов. Однако Украина пока не имеет достаточного количества баллистических ракет с кассетными боевыми частями и средств дальнобойного минирования.

Дополнительным осложнением является плотное прикрытие этих объектов российской ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Шахеды" на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, в Украине был верифицирован новый тип ударного дрона типа "Шахед", под крылья которого были установлены две противотанковые мины ПТМ-3.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что это повысило уровень угрозы, которую несут вражеские дроны-камикадзе. Коваленко пояснил, что ПТМ-3 - это противотанковая мина, применяемая для дистанционного минирования территории весом 4,9 кг. Она наполнена взрывчатым веществом весом в 1,8 кг.

