Предыдущие встречи лидеров США и России демонстрируют преимущество Путина и риски для позиций Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин готовятся к саммиту на Аляске. Впрочем, предыдущий опыт их переговоров вызывает скепсис, пишет Financial Times.

Трамп и Путин имеют долгую историю нетипичных и противоречивых встреч, которые нередко завершались дипломатическими скандалами и взаимными комплиментами.

Первая официальная встреча состоялась в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, когда Трамп после переговоров конфисковал заметки своего переводчика. В тот же вечер он провел частный разговор с Путиным без представителей США. Позже, во Вьетнаме, Трамп публично согласился с утверждением Путина об отсутствии российского вмешательства в выборы в США.

В 2018 году на саммите в Хельсинки американский президент поставил под сомнение выводы собственных спецслужб, отметив: "Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу ни одной причины, почему это должно быть так".

Саммит на Аляске станет первой личной встречей лидеров после возвращения Трампа в Белый дом. Аналитики предупреждают, что переговоры могут принести больше выгоды Путину, чем США.

"Нет возможности перейти от отсутствия прогресса к саммиту, который завершит войну, менее чем за неделю", - считает Сэмюэл Чарап, старший политолог Rand Corporation - "Но Трамп имеет эту неуемную веру в собственную харизму и способность убеждать".

"Профессиональная ложь"

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который участвовал в Минских переговорах 2015 года, предостерегает Трампа:

"Техника Путина - это профессиональная ложь. Трампу было бы хорошо продемонстрировать, что он имеет детальное знание ситуации".

Олланд описывает переговорный стиль российского лидера как медленный, затянутый и манипулятивный: "Путин начинает с исторических экскурсов, которые могут длиться часами. Он всегда предлагает "еще одну встречу" или "посредничество", чтобы создать видимость прогресса".

Бывший немецкий дипломат добавляет, что Путин - один из самых квалифицированных переговорщиков, который в совершенстве знает детали, но "всегда манипулирует фактами".

"Эмоциональный" Трамп

Опыт экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Трампом свидетельствует, что американский президент не склонен к глубокой проработке деталей.

"Мы с Трампом разговаривали на двух разных уровнях: он - на эмоциональном, я - на фактическом", - вспоминает Меркель в мемуарах.

По словам социолога Кирилла Рогова, Путин может быть заинтересован в переговорах больше, чем раньше, из-за неудач летнего наступления России и давления на российский экспорт нефти.

"Путин попытается убедить Трампа, что российская позиция лучше, чем она есть на самом деле. Для Трампа важнее - заключить сделку и подать ее как собственную победу", - говорит политолог.

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске станет их первой личной встречей с момента возвращения Трампа в Белый дом.

В дипломатических кругах обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского. Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

