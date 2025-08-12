Лидеры ЕС утвердили заявление перед встречей Трампа и Путина: не подписал только Орбан

Германия, Франция, Италия, Польша, Великобритания, Финляндия и Еврокомиссия уже призывали к этому в практически идентичных заявлениях в минувшие выходные.

Правительство Венгрии отказалось поддержать совместное заявление остальных 26 стран-членов ЕС, приветствующее усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны России против Украины. Об этом пишет Die Welt.

В нём главы государств и правительств подчеркивают, что "международные границы не должны меняться силой" и что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении норм международного права.

Отмечается, что Германия, Франция, Италия, Польша, Великобритания, Финляндия и Еврокомиссия уже призывали к этому в практически идентичных заявлениях в минувшие выходные.

На этот раз это заявление сделали все страны-члены ЕС, за исключением Венгрии. Важно, что правоконсервативное правительство премьер-министра Виктора Орбана отвергает военную помощь Европейского Союза Украине как "бессмысленную и продлевающую войну Орбан также считает санкции ЕС против России неэффективными: он неоднократно критиковал их как бесполезные и вредные для европейской экономики, а в прошлом даже добился отмены санкций ЕС против нескольких россиян.

Центральной темой обсуждения на встрече Трампа и Путина станет война в Украине, поскольку как в Киеве, так и в европейских столицах опасаются, что Трамп и Путин могут заключить соглашения, наносящие ущерб Украине.

В своем заявлении, опубликованном во вторник утром, 26 глав государств и правительств ЕС вновь заявили, что народ Украины должен иметь свободу самостоятельно определять свое будущее. Конструктивные переговоры возможны только "в рамках прекращения огня или сокращения боевых действий".

Важно, что ЕС продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России, а также введёт новые.

"Способность Украины эффективно защищать себя является неотъемлемой частью любой будущей гарантии безопасности", - говорится в заявлении.

Встреча Путина с Трампом

Издание Politico писало, что европейские лидеры требуют, чтобы Дональд Трамп на встрече с Путиным защищал интересы Украины и не допустил ущерба безопасности Европы.

Отмечалось, что Трамп открыто игнорирует Европу после прихода к власти, но неизменным остается тот факт, что сотрудничество и финансовый вес Евросоюза имеют решающее значение для защиты американских интересов в Украине.

