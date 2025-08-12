Форзицию можно легко вырастить из веточки: без затрат и особых усилий.

Форзиция - один из самых неприхотливых и эффектных цветущих кустарников. Её можно легко размножить без затрат, просто заготовив черенки в конце лета. Об этом пишет Homes and Gardens.

Как посадить форзицию из веточки - выбираем время

Как пишет издание, подходящий период - август и начало сентября, когда побеги текущего года уже слегка одревеснели, но ещё остаются гибкими. Лучшее время суток - прохладное утро, когда растение хорошо напитано влагой. В жаркие и засушливые дни процедуру лучше отложить, чтобы избежать стресса у куста.

Как укоренить форзицию - пошаговая инструкция

Выберите здоровые побеги длиной 15–20 см без цветков, с упругой, но слегка одревесневшей тканью.

Сразу после срезки поместите веточки в ёмкость с водой.

С нижней части черенка удалите листья, оставив 1–2 верхних. Нижний срез сделайте под углом чуть ниже узла - именно отсюда обычно появляются корни.

По желанию используйте порошок корнеобразователя: смочите основание черенка, обмакните в порошок и слегка стряхните излишки.

Высадите черенки на глубину 4–5 см в небольшие горшки с рыхлым, дренированным субстратом. Для улучшения аэрации можно добавить немного песка или мелкого гравия. В один горшок допустимо посадить несколько черенков, но так, чтобы они не соприкасались.

Полейте, затем поставьте горшки в теплицу или холодный парник, в тёплое, но не солнечное место.

Следите за влажностью: в августе почва быстро пересыхает, поэтому проверяйте её каждые 2–3 дня.

Через 4–6 недель у большинства черенков появятся корни. Тогда их можно аккуратно рассадить в отдельные ёмкости и дорастить до весны или следующего лета, после чего высадить в сад.

