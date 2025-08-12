Мультифильм выйдет на экраны летом 2027 года.

Студии Universal и DreamWorks Animation перенесли выход "Шрека 5" с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027-го. Это уже второе изменение графика: сначала премьеру планировали на следующий июль.

Как пишет Variety, причины переноса не называют, но вероятно, студия ориентируется на успех своих летних анимационных хитов - от "Гадкого я" и "Как приручить дракона" до "Супербратьев Марио".

По новому плану "Шрек 5" стартует в кинотеатрах менее чем через неделю после релиза анимационного блокбастера Sony "Человек-паук: За пределами вселенной". Предыдущая декабрьская дата выхода предполагала, что мультфильм выйдет уже после таких премьер Disney как "Мстители: Судный день" и "Ледниковый период 6".

Одновременно Universal перенесла еще один проект - таинственный анимационный фильм студии Illumination - с июня на 16 апреля 2027 года.

Новый мультфильм о Шреке

Пятая часть культовой франшизы продолжит историю харизматичного болотного огра, его семьи и друзей.

Хотя сюжет держат в секрете, ожидается возвращение оригинального актерского состава озвучки - Майка Майерса (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Камерон Диас (Фиона).

"Шрек 5" должен совместить знакомый юмор и сказочную сатиру с новыми приключениями и современными культурными отсылками.

Ленту создает DreamWorks Animation в сотрудничестве с Universal Pictures, и она станет первым большим возвращением героя на большой экран с 2010 года, когда вышел "Шрек навсегда".

