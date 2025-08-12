В частности, в Киеве 17-19 августа ожидается 30 градусов тепла.

В ближайшее время на Украину могут влиять отголоски жары из Западной Европы, впрочем 19-21 августа с севера начнется вторжение прохладного воздуха и температурный фон снизится. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос, будет ли еще до конца лета в Украине сильная жара, она напомнила, что сильной жарой в Украине считается температура +35°...+39°, а чрезвычайной - в +40°.

"По сегодняшним расчетам, у нас может быть, что те отголоски жары, которые сейчас в Западной Европе, потом они в течение этой недели также будут в Центральной Европе, - к нам этот воздух может распространиться после 15-го, 16-го, 17-го, 18-го августа", - рассказала эксперт.

В то же время этот воздух уже будет "достаточно трансформированный". "Благодаря полю высокого давления будет прогрев воздуха до максимальных значений. Скажем, в большинстве северных и в восточных областях - это +30 градусов; центральные, южные области - местами может быть сильная жара +35°...+38°", - сказала Голеня.

Кроме того, на Закарпатье с 15 августа установится режим сильной жары, который удержится до 20-го числа.

"На остальной территории - это будет 30 градусов, скажем так, снова восстановится в северных и восточных областях 16-го, 17-го. 18-го, 19-го температурный фон +30°...+36°, на юге - до +38°. Это будет в южных, восточных и центральных областях", - рассказала метеоролог и добавила, что в частности, в Киеве 17-19 августа ожидается 30 градусов тепла.

Голеня также отметила, что с 19-21 августа с севера начнется вторжение прохладного воздуха, пройдут дожди, поэтому температурный фон снизится.

"Будет ли это уже осень - вопрос открытый... Мы ожидаем на конец недели и в начале следующей недели жаркую погоду. И, опять же, 19-го, 20-го, 21-го снова будет переходить на вот такую, как сегодня. Это с северными процессами, северными ветрами придет снова прохладный атлантический воздух", - сказала она.

Постепенно, 20-21 августа, температура снизится и на юге: +35°...+38° снизятся до +28°...+30°.

Относительно погоды, которая будет дальше, после этих дат, Голеня отметила, что еще не известно, "будет ли это уже окончательно на осень возвращать".

Антициклон в Украине - синоптик раскрыл детали

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни в Украине будет устойчивая и сухая погода без существенных осадков.

По его словам, над Центральной и Восточной Европой будет развиваться антициклон, благодаря которому начнется новый синоптический период, который продлится как минимум до 20-х чисел августа. Он будет характеризоваться малооблачной и сухой погодой с комфортными температурными показателями и повышенным атмосферным давлением.

